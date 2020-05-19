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Orta Avrupa'da sınırları açma hazırlığı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya başbakanları ile sınırlarda koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını görüştü.

Orta Avrupa'da sınırları açma hazırlığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya başbakanları arasında yapılan görüşmede, bu ülkeler arasındaki sınırlarda, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan geçiş kısıtlamalarının adım adım kaldırılması kararlaştırıldı. Video konferans uygulaması ile gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecileri bilgilendiren Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, salgının durumuna uygun olarak gerekli adımların atılacağını, şu an için somut bir tarih belirlenmediğini dile getirdi.

Seibert, Başbakan Merkel'in beşli toplantının ardından, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile ayrıca bir ikili görüşmede bulunduğunu ve burada da iki liderin Almanya-Çekya sınır hattındaki iş birliğini ele aldıklarını bildirdi. Her iki liderin, şahıslar ve firmalara yönelik olarak sınır hattında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması konusunda hemfikir olduğunu ve salgının gidişatına göre burada da gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Avrupa ekonomisinin iyileştirilmesi

Hükümet Sözcüsü Seibert, yapılan görüşmelerde, bölge ülkelerini ilgilendiren projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu, bu konulardan birinin Prag-Dresden-Berlin demiryolunun geliştirilmesi olduğunu aktardı. Merkel'in diğer dört mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Almanya'nın Fransa ile birlikte geliştirdiği, koronavirüs krizinden sonra Avrupa ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik plan hakkında da bilgi verdiğini dile getiren Seibert, toplantıya katılan tüm liderlerin Avrupa ekonomisinin iyileştirilmesi için kendi aralarında da daha sıkı bir iş birliği içinde olmayı kararlaştırdıklarını ifade etti.

Steffen Seibert, toplantıda bu konuların dışında, Almanya'nın 2020 yılının ikinci yarısında üstleneceği Avrupa Birliği dönem başkanlığının ele alındığını ve bu dönemde Almanya'nın öncelikleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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