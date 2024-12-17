Orta Çağ'dan beri nadir görülüyordu: 11 bebekte "Kurt adam sendromu" çıktı! Sebebi bakın neymiş

Navarra Farmakovijilans Merkezi, İspanya genelindeki bebeklerde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası tespit etti. Tespitin ardından çocukların ailelerinin her birinin %5 oranında topikal minoksidil içeren saç sökülmesi ilacı kullandığı ortaya çıktı.

Hipertrikozis hastalığına yakalanan bebeklerin sırtlarında, bacaklarında ve yüzlerinde kabarık tüyler çıkıyor. Son yaşanan 11 "kurt adam sendromu" vakasından önce, belgelenen vaka sayısı 100'den azdı.

MİNOKSİDİL NEDİR?

Minoxidil, reçetesiz satılan birçok popüler saç dökülmesi ilacının aktif maddesidir.

Raporda, araştırmacıların bebeklerin ebeveynleri tarafından kullanılan %5'lik topikal minoksidilin, bebekler tarafından cilt teması veya oral yoldan emildiğine inanılıyor.

HİPERTRİKOZ TEDAVİSİ VAR MI?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık yerlerinde olması gerekenden oldukça fazla tüy çıkması durumudur. Oldukça nadir bir durum olan bu hastalıkta ince tüyler 5 cm'ye kadar büyüyebiliyor. Kurt adam sendromuna yakalanan bireylerin yüz, kol ve vücudun diğer bölgelerinde aşırı tüylenme problemi oluşuyor. Ne yazık ki hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmuyor.