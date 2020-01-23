Bir restorasyon rezaleti daha! Herkes o 'kuzu'yu konuşuyor!

Belçika'nın Gent kentinde bulunan St. Bavo Katedrali'nde yer alan, 1432 yılında Jan ve Hubert van Eyck kardeşler tarafından yapılan Ghent Altar Panosu restorasyonu sanat dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Yapılan restorasyon sonucu, panonun merkez panelindeki ‘kurban edilmiş kuzu’ figürünün daha canlı, daha detaylı, daha büyük ve en kötüsü aşırı derecede insanlara benzeyen gözleri de ortaya çıktı.

'KARİKATÜR GİBİ, KABUS...'

Smithsonian Enstitüsü tarafından yayımlanan dergide figür için ‘korku verecek derecede insansı’ yorumu yapıldı. Diğer ‘restorasyon’ skandallarının aksine profesyonel bir ekip tarafından yürütülen bu çalışmayla eserin orijinal haline döndürüldüğüne dikkat çekildi.

Restorasyon ekibinin başında yer alan Hélène Dubois, figürü 'karikatür gibi' diye niteledi ve "Bu herkes için bir şok oldu. Erken Hollanda sanatında daha önce buna benzer bir şey hiç gözlemlenmedi" ifadelerini kullandı.

Belçika Kraliyet Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Bu sonucu açıklayabilecek bir kelime yok” denildi.