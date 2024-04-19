Orta Doğu'da işler karışıyor! Gündem olan iddia dünyayı sarstı: İran İran'dan mı vuruldu?

Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor. Önce İran İsral'e saldırdı 1 hafta geçmeden İran'a karşı saldırı düzenlendi. Dünya detayları merak ederken ortaya çıkan yeni bilgiler ise yakından takip ediliyor. İsrailli yetkililer saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İran'dan gelen bir haber ise akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan İranlı bir yetkili saldırıyı kimin yaptığının belli olmadığını söyledi.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin İran'daki patlamalara ilişkin sorusu üzerine, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi. Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.

"SALDIRI HASARA YOL AÇMADI"

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran’ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00’da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

"İRAN İÇERİSİNDEN HAVALANMIŞ OLABİLİR"

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran’a yapılan saldırıda kullanılan İHA’ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

İRANLI YETKİLİ: KİMİN YAPTIĞI NET DEĞİL

Peş peşe gelişmelerin yaşandığı İran saldırısıyla ilgili İranlı yetkililerden açıklama geldi. Saldırının püskürtüldüğünü belirten yetkili, "Acil misilleme planı yok. Saldırıyı kimin yaptığı net değil." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı. (AA-İHA)





