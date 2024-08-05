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Orta Doğu'da kazan kaynıyor: Hava saldırısı iddialarına İran'dan yanıt geldi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.08.2024 16:50
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İran ile İsrail arasında hat safhaya ulaşan tansiyon tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bölgeden gelen haberler yakından takip edilirken, İran'ın hava saldırısı başlatacağına yönelik iddialara ilişkin İran cephesinden açıklama geldi.

Orta Doğu'da kazan kaynıyor: Hava saldırısı iddialarına İran'dan yanıt geldi!

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın bahşkenti Tahran'da suikasta uğraması sonrası gerilen İran-İsrail ilişkileri tüm dünyada yakınen takip ediliyor. İran, hava yolu şirketleri için ülkenin orta, batı ve kuzeybatısındaki uçuşlar için NOTAM yayımladığına dair iddialarla ilgili olarak İran cephesinden açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

İran Havalimanları Şirketi, uçuş kısıtlamalarına ilişkin herhangi bir uyarı veya uçuş rotasının değiştirilmesine ilişkin bildiri açıklamadığını duyurdu.

Şirket, bu tür haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Uluslararası basında, İran'ın hava yolu şirketleri için ülkenin orta, batı ve kuzeybatı kesimlerindeki uçuşlar için yeni rota tayin ederek NOTAM yayımladığına dair haberler yer almıştı.

NOTAM NEDİR?

NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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