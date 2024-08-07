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Orta Doğu'da 'savaş' gerilimi! Hamaney'den dikkat çeken paylaşım

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.08.2024 23:26
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İran ve İsrail arasında 'savaş' gerilimi sürüyor. Son olarak İran'dan saldırı için başka bir seçeneklerinin olmadığı yönünde açıklama geldi. Bölgede tansiyon gelen her açıklamayla daha da yükselirken İran dini lideri Hamaney'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Orta Doğu'da 'savaş' gerilimi! Hamaney'den dikkat çeken paylaşım

İsrail'in Orta Doğu'da düzenlediği suikastler sonrasında bölgede tansiyon yükseldi. İran'dan peş peş intikam yeminleri gelmişti. İsrail bölgedeki saldırılarına devam ederken İran'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

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Tahran'dan gelen açıklamalarda saldırının şiddetli olacağı ifade edilirken yeri ve zamanı belirtilmiyor. İran'dan gelen açıklamalar sonrasında ABD de bölgedeki varlığını artırıyor.

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"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Son olarak İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bir açıklama yaptı. Bakiri açıklamasında Birleşmiş Milletlerin siyonist rejim karşısındaki etkisizliği nedeniyle İsrail rejiminin saldırılarına karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bölgedeki tansiyon yükselirken İran dini lideri Hamaney'in paylaşımı ise dikkat çekti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İsrail; Cinayette Olimpiyat rekoru sahibi...

Siyonist rejim, terör, zulüm ve tuhaf suçlarla dünya insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı.

Bugün beşikteki çocukların, çocukların, kadınların ve hastanelerdeki hastaların üzerine Siyonist ağır bombalar atılıyor."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
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