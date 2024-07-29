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Orta Doğu'da savaş tamtamları çalıyor! İsrail saldırıları başladı: Uçuşlar ertelendi, ülkeler vatandaşlarını geri çağırıyor...

29.07.2024 09:36
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Orta Doğu'da kaynayan kazan artık taşmak üzere. Lübnan ile İsrail arasındaki çatışma yerini savaşa bırakıyor. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'e düzenlenen saldırı sonrası iki ülke savaşın eşiğinde. İsrail hava kuvvetleri Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlemeye başladı. Birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısında bulunurken Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri de askıya alındı. İşte bölgedeki tüm güncel gelişmeler!

Orta Doğu'da savaş tamtamları çalıyor! İsrail saldırıları başladı: Uçuşlar ertelendi, ülkeler vatandaşlarını geri çağırıyor...

Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki gerilim Mecdel Şems'e düzenlenen saldırı sonrası tavan yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliam ve savaş suçları yetmezmiş gibi şimdi de rotasını Lübnan'a çevirdi. İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerini vurdu. Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı. Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

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BEYRUT'A UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, Beyrut’a yapılacak olan bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcular, güncel bilgi almak için ekranları izledi.

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BÖLGE YANGIN YERİ

İsrail medyasından Times of Israel'e göre, İsrail'in kuzeyindeki Yaara ve Adamit kasabalarında roket sirenleri duyulduğunu duyurdu. İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, IDF Batı Celile'nin üzerinde bir insansız hava aracının ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Lübnan kaynakları İsrail'in Hula kasabasına yoğun topçu ateşi açtığını iddia ediyor.

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LÜBNAN'A KARŞI DAHA ŞİDDETLİ ASKERİ EYLEM HAZIRLIĞI

Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi.Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

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İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, Mecdel Şems olayının ardından Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryoların arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" bilgisi paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkili de "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

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Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını ve Hizbullah'ın buna karşılığının da benzer oranda olacağını söyledi.

İRAN'DAN İSRAİL'E REST GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan son gerilime ilişkin dün öğlen vakitlerinde açıklamalarda bulunmuştu.

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Kenani açıklamasında, "Siyonist İsrail rejimi, Gazze’de aylardır Filisin halkına yönelik devam ettirdiği katliam ve cinayetlerinin ardından sahte senaryolar ile uluslararası kamuoyunu yanıltmaya ve yanlışı yönlendirmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail’in işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Majdal Shams bölgesinde yaşanan olaya dair konuşma ve yorum yapma hakkının olmadığını kaydeden Kenani, "Ahlaki meşruiyetini kaybetmiş olan bu rejim söz konusu olaya dair başkalarını suçlama hakkına da sahip değildir" demişti.

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Kenani, İsrail’i Hizbullah ile yaşanan gerilimde Lübnan’da maceraya girmemesi konusunda uyararak, "İsrail’in Lübnan’da girişeceği herhangi bir cahilce eylem bölgede istikrarsızlığa ve gerilime neden olacaktır" ifadesini kullandı. İsrail’in Lübnan’a yönelik bir müdahalesinin bölgede savaşa neden olabileceği konusunda uyaran Kenani, İsrail’in öngörülemez bir karşılık görebileceğini söyledi.

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LÜBNAN: BÖLGESEL SAVAŞA YOL AÇACAK

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib yaşanan gerilim sonrasında dün bir açıklamada bulunmuştu.

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Bouhabib, "İsrail'in herhangi bir kayda değer saldırısı bölgesel savaşa yol açacak..." demişti.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Lübnan çatışma Hizbullah savaş
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