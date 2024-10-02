Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! İsrail bu sefer de Şam'ı vurdu

Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi devam ediyor. İsrail'in peş peşe düzenlediği suikastlar sonrasında Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait cihazlar patlatılmıştı. Dünyada gündem olan saldırı sonrasında en son İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ı hedef almıştı.

İRAN'DAN BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI

Nasrallah'ın öldürülmesi sonrasında İran, dün İsrail'i hedef aldı. Balistik füzelerin kullandığı saldırı dünyada paniğe yol açtı. Peş peşe açıklamalar gelirken İsrail de bölgedeki saldırılarına hız verdi.

ŞAM'A HAVA SALDIRISI

Tel Aviv yönetimi Gazze ve Beyrut'un ardından Suriye'nin başkenti Şam'a bir hava saldırısı düzenledi. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.