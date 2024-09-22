Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! Açıklamalar peş peşe geldi, Hizbullah: 'İsrail dehşetten ölecek'

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

"AÇIK HESAPLAŞMA AŞAMASINA GİRİLDİ"

Akil'in Hizbullah'ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü'nün kurucusu olduğuna dikkati çeken Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin şehididir. Cihat meydanlarını kanıyla sulamıştır." dedi.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail'in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve açık hesaplaşma aşamasına girildiğini söyledi.

"GERİ DÖNMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne gidin ve savaşı durdurun." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DEHŞETTEN ÖLECEK"

Hizbullah'ın her türlü askeri ihtimallere karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunları kaydetti:

"Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı 'Açık Hesap Savaşı' olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah'ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek."

NETANYAHU: 'HAYAL EDEMEYECEKLERİ SERİ DARBELER ALDILAR'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün, Hizbullah'ın Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." demişti.

İSRAİL'İN SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA