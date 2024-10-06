Orta Doğu'da tansiyonu yükselten gelişme! İran duyurdu, yarın sabaha kadar durduruldu

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim tansiyonu yükseltti. İran'ın balistik füzeli saldırısı sonrasında İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. ABD Başkanı Biden, İsrail'in karşı saldırı konusunda karar vermediğini ve bu konunun tartışıldığını ifade etmişti.

"YANITIMIZ HAZIR"

İran medyasına göre Tahran, İsrail'in saldırısı konusunda verilecek yanıtın hazır olduğunu ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

İsrail'in misillemesinin ne olacağı merak edilirken İran'dan dikkat çeken bir karar geldi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır