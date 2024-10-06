HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Orta Doğu'da tansiyonu yükselten gelişme! İran duyurdu, yarın sabaha kadar durduruldu

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten gelişme! İran duyurdu, yarın sabaha kadar durduruldu

06.10.2024 18:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in İran'a vereceği misilleme konuşulurken İran olası karşı saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu. Petrol tesisleri ve nükleer santrallerin vurulabileceği ihtimalleri konuşulurken İran'dan dikkat çeken bir karar geldi. Ülkedeki uçuşlar bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten gelişme! İran duyurdu, yarın sabaha kadar durduruldu

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim tansiyonu yükseltti. İran'ın balistik füzeli saldırısı sonrasında İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. ABD Başkanı Biden, İsrail'in karşı saldırı konusunda karar vermediğini ve bu konunun tartışıldığını ifade etmişti.

thumbs_b_c_548796df68794551577693fb90f1baad

"YANITIMIZ HAZIR"

İran medyasına göre Tahran, İsrail'in saldırısı konusunda verilecek yanıtın hazır olduğunu ifade etti.

thumbs_b_c_10db76ea5921115cd5a360a589824711

DİKKAT ÇEKEN KARAR

İsrail'in misillemesinin ne olacağı merak edilirken İran'dan dikkat çeken bir karar geldi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
En Çok Okunan Haberler
Caninin ailesi hakkında dikkat çeken iddia

Caninin ailesi hakkında dikkat çeken iddia

İstanbul'daki vahşi cinayetler sonrası İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

İstanbul'daki vahşi cinayetler sonrası İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

Hastanede kurşun yağmuru!

Hastanede kurşun yağmuru!

Kim bu 'incel'ler? Uzman isim profillerini gözler önüne serdi!

Kim bu 'incel'ler? Uzman isim profillerini gözler önüne serdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.