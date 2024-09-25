HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Orta Doğu'da yeni savaş! Hizbullah Tel Aviv'i hedef aldı: Mossad karargahına füze saldırısı!

Orta Doğu'da yeni savaş! Hizbullah Tel Aviv'i hedef aldı: Mossad karargahına füze saldırısı!

25.09.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar git gide şiddetleniyor. İsrail'in Beyrut'u hedef alarak Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'yi öldürmesi üzerine Hizbullah'dan misilleme gecikmedi. Hizbullah bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki MOSSAD karargahını balistik füzelerle hedef aldı. Beyrut'a 23 Eylül'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 50'si çocuk, 94'ü kadın 569 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Orta Doğu'daki yeni savaş her geçen gün şiddetleniyor. Hem İsrail hem de Hizbullah peşi sıra misilleme saldırılarına devam ediyor. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, saat 06.30’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın komuta merkezine “Kadir 1” balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi Saldırının Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını ve onların direnişini desteklemek, Lübnan halkını savunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Screenshot_2

İSRAİL'DEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah’ın 7 Ekim’den bu yana ilk kez hedef aldığı Tel Aviv’den siren sesleri yükseldiği, füzenin engellendiği aktarıldı.

AA-20240924-35726538-35726534-ISRAIL_ORDUSU_LUBNANIN_GUNEY_BOLGELERINE_SALDIRI_DUZENLEDI

BEYRUT SALDIRISINDA İBRAHİM KUBEYSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah’tan gece saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail’in dün Beyrut’un güneyini hedef aldığı saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi’nin hayatını kaybettiği doğrulandı.

AA-20240924-35726538-35726536-ISRAIL_ORDUSU_LUBNANIN_GUNEY_BOLGELERINE_SALDIRI_DUZENLEDI

BEYRUT'TA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana Beyrut’a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’si çocuk, 94’ü kadın olmak üzere 569’a, yaralı sayısının ise bin 835’e yükseldiği bildirildi.

AW294107_03

Öte yandan İsrail’in Beyrut’a dün düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

AW294107_05

10 BİNLERCE KİŞİ GÖÇ EDİYOR

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden Sayda kentine doğru göç dalgası sürüyor.

AA-20240924-35722727-35722714-ISRAILIN_SALDIRILARINA_MARUZ_KALAN_LUBNANIN_GUNEYINDEN_GOC_DALGASI_DEVAM_EDIYOR

Ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi, başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor. İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Sayda kentine doğru göç etti.

(AA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Mossad Orta Doğu Hizbullah saldırı
En Çok Okunan Haberler
Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli

Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.