Orta Doğu'da yeni savaş! Hizbullah Tel Aviv'i hedef aldı: Mossad karargahına füze saldırısı!

Orta Doğu'daki yeni savaş her geçen gün şiddetleniyor. Hem İsrail hem de Hizbullah peşi sıra misilleme saldırılarına devam ediyor. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, saat 06.30’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın komuta merkezine “Kadir 1” balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi Saldırının Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını ve onların direnişini desteklemek, Lübnan halkını savunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

İSRAİL'DEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah’ın 7 Ekim’den bu yana ilk kez hedef aldığı Tel Aviv’den siren sesleri yükseldiği, füzenin engellendiği aktarıldı.

BEYRUT SALDIRISINDA İBRAHİM KUBEYSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah’tan gece saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail’in dün Beyrut’un güneyini hedef aldığı saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi’nin hayatını kaybettiği doğrulandı.

BEYRUT'TA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana Beyrut’a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’si çocuk, 94’ü kadın olmak üzere 569’a, yaralı sayısının ise bin 835’e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan İsrail’in Beyrut’a dün düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

10 BİNLERCE KİŞİ GÖÇ EDİYOR

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden Sayda kentine doğru göç dalgası sürüyor.

Ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi, başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor. İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Sayda kentine doğru göç etti.

(AA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır