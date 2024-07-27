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Orta Doğu'da yeni savaş! İsrail 'topyekun savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

27.07.2024 23:02
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İsrail'in işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams şehrine saldırı düzenlenmesinin ardından İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik tavan yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttuğu olay sonrasında "Hizbullah ve Lübnan’a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD'den erken dönüş yaparak İsrail'e geçti. Orta Doğu'da yeni bir savaşın ateşlenmesi artık an meselesi!

Orta Doğu'da yeni savaş! İsrail 'topyekun savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu adeta cadı kazanı gibi kaynıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler üzerinde kurduğu ölüm çemberine hala dünyadan somut bir yaptırım gelmemişken şimdi de yeni bir savaşın fitili ateşlenmek üzere...

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İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail cephesinden çok sert açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan’a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

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"TOPYEKUN BİR SAVAŞ ANINA YAKLAŞIYORUZ"

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyindeki Majdal Shams’a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah’ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan’a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

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NETANYAHU İSRAİL'E ERKEN DÖNDÜ

ABD’de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu’nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi. Netanyahu’ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00’de ABD’nin başkenti Washington DC’den kalkacağını belirtti.

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HİZBULLAH SALDIRIYI REDDETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams’a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

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Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri’nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

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Öte yandan, Majdal Shams’a düzenlenen saldırıda roketin bir futbol sahasına isabet etmesi sonucu yaşları 10 ile 20 arasında değişen 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı.

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Lübnan Hizbullah
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