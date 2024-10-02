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Orta Doğu'daki fay hatları yerinden oynuyor... Çarpıcı gelişme: İlk kez çatıştıklarını duyurdular!

02.10.2024 09:18
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Hizbullah, İsrail'in piyade kuvvetleriyle ilk defa çarpıştıklarını açıkladı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de bir kasabaya sızmaya çalışan İsrail güçlerine karşı koyarak kayıplar verdirdiklerini ve İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını duyurdu.

Orta Doğu'daki fay hatları son dönemde yaşanan İsrail saldırganlığı çerçevesinde adeta yerinden oynuyor. Lübnan'ın muhtelif bölgelerine düzenlenen hava saldırılarının akabinde İsrail geçtiğimiz günlerde kara harekatı başlattığını duyurmuştu. İran ise İsrail'e misilleme mahiyetinde dün gece saatlerinde füze saldırısında başlatmış ve başkent Tel Aviv'i vurmuştu. Düşen füzeler Tel Aviv'de yaşayan İsraillilerde büyük korku oluşturmuştu.

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İSRAİL GÜÇLERİNİ KAYIPLAR VERDİREREK ÇEKİLMEYE ZORLADIKLARINI DUYURDULAR

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

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Açıklamada, Hizbullah unsurlarının bu sabah Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

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İLK DOĞRUDAN ÇATIŞMA YAŞANDI

Hizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde askeri operasyon başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu.

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Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken, Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını vurgulamıştı.

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Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail Lübnan çatışma Tel Aviv Orta Doğu Hizbullah
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