Orta Doğu Ülkelerini Hedefleyen Virüs: JhoneRAT

Güvenlik araştırmacıları Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Umman, Yemen, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan dahil Orta Doğu ülkelerini hedefleyen ve JhoneRAT adını verdikleri Windows tabanlı bir virüs keşfettiler.

Google Drive, Google Formlar, Twitter ve ImgBB suistimal ediliyor

Saldırganlar, sanal makinelerden ve güvenlik çözümlerinden gizlenmek için Google Drive, Google Formlar ve Twitter gibi birden çok bulut hizmeti kullandığından bu yeni virüsün oldukça karmaşık bir yapıda olduğu belirtiliyor. Benzer kötü amaçlı yazılımlardan farklı olarak JhoneRAT, cihazlarda bulunan güvenlik çözümlerini kandırmak için açık olmayan bir kaynak kod kullanılarak Python'da geliştirilmiş ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için güvenilir bulut hizmetleri kullanıyor.

Düzenlemeyi etkinleştir seçeneğiyle virüs aktif hale geliyor

Saldırı, dokümanların kara listeye alınmasını önlemek için Google Drive’a yüklenen kötü amaçlı bir Microsoft Office belgesi ile yürütülüyor.