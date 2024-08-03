Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Orta Doğu adeta en hareketli zamanlarını yaşıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da gerilim her dakika artıyor. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verilmişti. Henüz İran'dan bir hamle gelmezken İsrail bir Kassam Tugayı yöneticisini daha öldürdü.

HAMAS DOĞRULADI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Hamas, Tulkarem'deki komutanlarından Balidi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem'e bir hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. O kişilerden birinin Haitham Balidi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında bir açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.

HAMANEY: SİYONİST REJİM BİTTİ

İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi. Sabitlenen eski gönderide "Siyonist rejim bitti" ifadeleri kullanılıyor.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği de bölgede bulunan vatandaşları için uyarı yayımladı. Olası bir hava saldırısı durumunda kendilerini koruyacak bir sığınak bulmaları ve İsrail'in kuzeyine seyahat etmemeleri istendi.

ABD BÖLGEYE İLAVE SAVAŞ UÇAĞI VE GEMİ GÖNDERECEK

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.

Bakan Austin, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Dünyanın pek çok ülkesindeki havayolu şirketleri de bölgedeki gerilime kayıtsız kalmadı.

TÜM ÜLKELER HAREKETE GEÇTİ

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Alman Lufthansa ve Yunanistan'ın Aegean Havayolları da, orta doğudaki gerilim nedeniyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.

İSVEÇ, BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.