HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.08.2024 09:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamas lideri Haniye'nin İran'dan suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu son yılların en hareketli dönemine girdi. İran dünya yaptığı çağrıyla, "Önemli gelişmelere tanıklık edeceksiniz" derken ABD desteklediği İsrail için savaş uçaklarını ve gemilerini bölgeye gönderiyor. Öte yandan Kassam Tugayları'ndan bir üst düzey isim daha öldürüldü.

Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Orta Doğu adeta en hareketli zamanlarını yaşıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da gerilim her dakika artıyor. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verilmişti. Henüz İran'dan bir hamle gelmezken İsrail bir Kassam Tugayı yöneticisini daha öldürdü.

kasam

HAMAS DOĞRULADI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Hamas, Tulkarem'deki komutanlarından Balidi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

KASSAM

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem'e bir hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. O kişilerden birinin Haitham Balidi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında bir açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.

AA-20240801-35287052-35287051-TAHRANDA_SUIKASTA_UGRAYAN_HAMAS_LIDERI_HENIYYE_ICIN_CENAZE_TORENI_DUZENLENDI

HAMANEY: SİYONİST REJİM BİTTİ

İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi. Sabitlenen eski gönderide "Siyonist rejim bitti" ifadeleri kullanılıyor.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği de bölgede bulunan vatandaşları için uyarı yayımladı. Olası bir hava saldırısı durumunda kendilerini koruyacak bir sığınak bulmaları ve İsrail'in kuzeyine seyahat etmemeleri istendi.

thumbs_b_c_a17b5599ffc29feab97494002eff5be9

ABD BÖLGEYE İLAVE SAVAŞ UÇAĞI VE GEMİ GÖNDERECEK

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.

Bakan Austin, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

thumbs_b_c_e472b9aafd78a9097350d4cbcbd39bfd

SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Dünyanın pek çok ülkesindeki havayolu şirketleri de bölgedeki gerilime kayıtsız kalmadı.

TÜM ÜLKELER HAREKETE GEÇTİ

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Alman Lufthansa ve Yunanistan'ın Aegean Havayolları da, orta doğudaki gerilim nedeniyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.

İSVEÇ, BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
suikast Orta Doğu kassam tugayları İsmail Haniye
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

Doktorları bile şaşırttı! Ölüm riski %100'dü! Beyni soğutularak hayata tutundu

Doktorları bile şaşırttı! Ölüm riski %100'dü! Beyni soğutularak hayata tutundu

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan 3 dilde skandal paylaşım! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan 3 dilde skandal paylaşım! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.