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Orta Doğu yine karışacak! İsrail basını tarih verdi: "İran Irak topraklarından büyük bir misillemeye hazırlanıyor"

31.10.2024 23:04
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Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İran'ın saldırısına geçtiğimiz günlerde misilleme yapan İsrail, bu defa Irak üzerinden bir saldırı bekliyor. İsrail basını, İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü. Saldırının ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce yapılabileceği iddia edildi.

Orta Doğu yine karışacak! İsrail basını tarih verdi: "İran Irak topraklarından büyük bir misillemeye hazırlanıyor"

İsrail 26 Ekim tarihinde İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda içinde sivil de olan 5 kişi yaşamını yitirmişti. İki ülke arasında karşılıklı tehditler sürerken, İsrail'in Walla haber sitesinde, İran'ın misilleme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce misilleme yapabileceği öne sürüldü.

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IRAK TOPRAKLARINDAN SALDIRI BEKLİYORLAR

İsrail istihbaratının İran'ın Tel Aviv'e yönelik misillemesini "Irak topraklarından" yapmasını beklediği aktarıldı.

İran'ın misilleme için "Irak topraklarından" çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının öngörüldüğü iddiasına yer verildi.
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Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.

İSRAİL 26 EKİM'DE SALDIRMIŞTI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

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İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.
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Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail Irak Orta Doğu
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