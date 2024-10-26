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Orta Doğu yine yangın yeri! Hizbullah'tan İsrail'e 'haritalı' uyarı

26.10.2024 23:44
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Dünya İsrail ile İran arasındaki gerilime kilitlenmişken Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.

Orta Doğu yine yangın yeri! Hizbullah'tan İsrail'e 'haritalı' uyarı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine" seslenilerek "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler." ifadelerine yer verildi.

isis

HİZBULLAH İSRAİL'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde 5 askeri üs ve 6 yerleşim yerini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı 5 yerin Hizbullah tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Orta Doğu Hizbullah
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