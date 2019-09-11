HABER

Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Seminer kapsamında başkentte resepsiyon verildi

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde yapılan "2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

BM Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde Ankara'da gerçekleştirilen seminer kapsamında bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, ikramın ardından sona erdi.

- Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

Başkentte düzenlenen "Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri", yarın sona erecek.

Seminerin bu yılki ana konuları arasında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum, Gazze'den haber geçmek isteyen basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar, İsrail-Filistin ihtilafının kadınlar üzerindeki etkilerini içeren haberlerin incelenmesi ve İsrail-Filistin ihtilafında etiket (hashtag) savunuculuğu başlıkları yer alıyor.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Nuh’un Gemisi kalıntılarında 60'ncı yıl buluşmasıNuh’un Gemisi kalıntılarında 60'ncı yıl buluşması
Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalogSandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Dışişleri Bakanlığı Orta doğu Resepsiyon Seminer

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.