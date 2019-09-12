HABER

"Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

"Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da iki gündür devam eden "2019 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi.

Ankara'da bir otelde iki gün süren seminere, yerli ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler, haber ajansı temsilcileri, bürokrat, gazeteci ve davetliler katıldı.

Seminerin kapanış oturumunda BM Küresel İletişim Dairesi Stratejik İletişim Bölümü Direktörü Seda Pumpyanskaya ve Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu, birer konuşma yaptı.

Karamanoğlu, iki gün süren seminerin çok verimli geçtiğini aktararak, katılımcılara, konuşmacılara ve BM dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yüzyıllar boyunca Orta Doğu halklarının barış içinde yaşadığını ve farklılıkların zenginlik olduğunu belirten Karamanoğlu, iki gün süren değerlendirmeler ve yorumların faydalı olduğunu söyledi.

Karamanoğlu, seminerde soruna yeni bakış açılarıyla yaklaşıldığını vurgulayarak, tartışmaların bölgesel barışa katkı sunacağına inandığını belirtti.

- "Barış tüm sorunların yanıtı"

Pumpyanskaya ise seminere katkı sunan herkese BM adına teşekkür etti.

Seminerin çok zengin geçtiğini dile getiren Pumpyanskaya, "Bu seminerde barışın tüm sorunların yanıtı olduğunu öğrendik. Panelistlerimizden duyduklarımız gerçekten gözlerimizi açtı." ifadelerini kullandı.

- Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

BM Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen 2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri, 11-12 Eylül'de Ankara'da düzenlendi.

Seminerin bu yılki ana konuları arasında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum, Gazze'den haber geçmek isteyen basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar, İsrail-Filistin ihtilafının kadınlar üzerindeki etkilerini içeren haberlerin incelenmesi ve İsrail-Filistin ihtilafında etiket (hashtag) savunuculuğu başlıkları yer aldı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladıYargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı
Panik anları! Alev alev yandıPanik anları! Alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Dışişleri Bakanlığı Filistin Ortadoğu

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.