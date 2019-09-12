Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da iki gündür devam eden "2019 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" sona erdi.

Ankara'da bir otelde iki gün süren seminere, yerli ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler, haber ajansı temsilcileri, bürokrat, gazeteci ve davetliler katıldı.

Seminerin kapanış oturumunda BM Küresel İletişim Dairesi Stratejik İletişim Bölümü Direktörü Seda Pumpyanskaya ve Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu, birer konuşma yaptı.

Karamanoğlu, iki gün süren seminerin çok verimli geçtiğini aktararak, katılımcılara, konuşmacılara ve BM dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yüzyıllar boyunca Orta Doğu halklarının barış içinde yaşadığını ve farklılıkların zenginlik olduğunu belirten Karamanoğlu, iki gün süren değerlendirmeler ve yorumların faydalı olduğunu söyledi.

Karamanoğlu, seminerde soruna yeni bakış açılarıyla yaklaşıldığını vurgulayarak, tartışmaların bölgesel barışa katkı sunacağına inandığını belirtti.