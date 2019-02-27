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"Orta Doğu'da Filistin veya İran'ı dışlayan politikalar çözüm getirmiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: "Uluslararası toplum ve özellikle de ABD'nin, bölgeye yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Filistinlileri ya da İranlıları dışlayan politikalar, bölgenin sorunlarına çözüm getirmiyor"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'ya yönelik kutuplaşmacı politikaların bölgeyi istikrarsızlaştırdığına dikkati çekerek, uluslararası aktörlere "İran ve Filistin'e yönelik daha kapsayıcı politikalar geliştirmeleri" çağrısında bulundu.

İngiltere'de katıldığı bir toplantı sırasında Guardian gazetesine konuşan Bin Abdurrahman, "Uluslararası toplum ve özellikle de ABD'nin, bölgeye yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Filistinlileri ya da İranlıları dışlayan politikalar, bölgenin sorunlarına çözüm getirmiyor." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, "Bölge halklarını uzun süre baskı altında tutamazsınız. Bu nedenle bölgedeki istikrarsızlığı önlemek için liderlerden reform yapmalarını istiyoruz. Tepkisel diplomasiden ziyade, önleyici diplomasiyi hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar'a uyguladığı diplomatik ve lojistik ambargo sonucunda ülkesinin İran ve Türkiye ile yeni bir eksene katıldığı yönündeki yorumları reddeden Bin Abdurrahman, "Meselenin özüne bakarsanız Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran ile bir uzlaşı sağlamalı. Uzlaşı sadece Suudi Arabistan ve İran'la sınırlı kalmamalı. Hepimiz aynı bölgede yaşıyoruz ve bir uzlaşı gerekiyor. KİK ülkelerinin ortak tavrı 2017'ye (Katar'a uygulanan ambargo) kadar bu yöndeydi ancak sonra işler değişti." ifadelerini kullandı.

Körfez'deki bazı ülkelerin aksine, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD'nin geçen yıl çekildiği anlaşmayı "Avrupalılar gibi hala desteklediklerini" kaydeden Katar Dışişleri Bakanı, bölgede "bir nükleer silah yarışı istemediklerini" vurguladı.

Son olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine de değinen Katarlı bakan şunları kaydetti:

"Yaşananlar acımasız bir suç. Kaşıkçı ailesinin yanıtlara ihtiyacı var ve babalarına ne olduğunu bilmeliler. Olayın sorumluları ortaya çıkarılmalı. Siyasi muhaliflerle suça bulaşarak uğraşmak yanlış."

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ABD Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Filistin İRAN Istikrar Katar Orta doğu

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