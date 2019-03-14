HABER

"Orta Doğu'da istikrar dünya barışının köşe taşıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

"Orta Doğu'da istikrar dünya barışının köşe taşıdır"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın dünya barışı ve istikrarı için köşe taşı olduğunu belirtti.

Katar resmi ajansında (QNA) yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, NATO üyesi ülkelerin temsilcileriyle Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Al Sani, dünya barışının Orta Doğu'daki istikrardan geçtiğini ifade ederek, "Orta Doğu'da istikrar dünya barışının köşe taşıdır." dedi.

NATO üyesi ülkelerin temsilcileriyle görüşmesi sırasında Al Sani, siber saldırıların yükselen tehditlerine de değindi. Al Sani, esnek ve güçlü bir savunmayla çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.

Katarlı Bakan, ülkesine yaklaşık iki yıldır uygulanan gayrimeşru ablukanın da "dijital casusluk ve korsanlık" sonucunda oluştuğunu hatırlattı.

Al Sani, ayrıca ablukanın Katar'ın uluslararası ve bölgesel iş birliği konusunda verdiği sözleri yerine getirmeye engel olamadığını vurgulayarak, Katar ile NATO arasındaki stratejik ilişkinin Körfez, Orta Doğu, dünya barışı ve güvenliği için olumlu yansımalarının bulunduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)
Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (5)Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askeri işbirliği Güvenlik Katar körfez krizi NATO

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.