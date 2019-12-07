"Orta Doğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" paneli

Bu medya kuruluşlarının çukur eylemleri sırasındaki yayınlarını gördüklerini ve yine Zeytin Dalı Harekatı başladığında kara propaganda yapacaklarını öngördüklerini aktaran Metin Mutanoğlu, bu kapsamda bir ekip oluşturduklarını bildirdi.

Uluslararası medya kuruluşlarının Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan süreçte Türkiye'ye nasıl tavır aldıklarına ve yaptıkları haberlere dair açıklamalarda bulunan Mutanoğlu, kurum olarak dış yayınları yakından takip ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, "Barış Pınarı Harekatı sırasında özellikle Batı medyası YPG/PKK'nın ön cephesi olarak Türkiye'nin karşısına dizildi. Hiçbir Batılı medya çalışanı bize gazetecilik öğretemez. Bütün değerlerini unutup tamamen Türkiye'yi karalama amaçlı bir medya faaliyeti yaptılar." dedi.

Mutanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu arkadaşlarımızın görevi bütün bu yalan haberleri takip etmek ve bunları gerçeği ile birlikte yayınlamak. Günde minimum 3-4 yalan haber çıkıyordu, çoğunlukla Esed rejiminin sivillere yönelik katliamlarının fotoğraflarını kullanarak yapıyorlardı. Bunu biz Zeytin Dalı Harekatı'nda görünce aynısını Barış Planı Harekatı'nda yapacaklarını tahmin ettik ve aynı ekibi yeniden oluşturduk. Bu ekibimiz de yine aynı çalışmaları yaparak birçok yalan ortaya çıkardı.

Batılı haber kaynaklarının iki temel hastalıkla düçar olduklarını görüyoruz. Bunlar ön yargı ve şartlanmışlık. Batı medyası Barış Pınarı Harekatı sürecinde ön yargı ve şartlanmışlıkla konuyu ele aldı."

Batı medyasında bu süreçte Türkiye'nin başarısı nedeniyle bir hayal kırıklığı yaşandığına da dikkati çeken Mutanoğlu, şöyle konuştu:

"Şartlanmışlığa baktığımızda da şunu görüyoruz, en temel mesleki etik kuralları hiçe sayarak ulaştığı veriyi test etme sorumluluğundan kaçmış, Türkiye ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik topyekun bir saldırıya geçmişlerdi. Barış Pınarı Harekatı sırasında özellikle Batı medyası YPG/PKK'nın ön cephesi olarak Türkiye'nin karşısına dizildi."