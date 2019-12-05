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Orta Doğu'daki son protestoların ortak noktası ne?

05.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

Lübnan, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan protestolar bazı yorumcular tarafından, 2011 yılındaki Arap Baharı eylemleri ile karşılaştırılıyor. BBC Orta Doğu Muhabiri Jeremy Bowen, Lübnan'daki protestolar üzerinden yaşanan son dalganın ortak noktalarını araştırdı.

Orta Doğu'daki son protestoların ortak noktası ne?

https://www.youtube.com/watch?v=nIht5RsEuXc&feature=youtu.be

OLübnan, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan protestolar bazı yorumcular tarafından, 2011 yılındaki Arap Baharı eylemleri ile karşılaştırılıyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de Whatsapp ve benzeri internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen eylemlere devam etti.

Irak'ta da, Başbakan Adil Abdül Mehdi'nin istifasının parlamento tarafından kabul edilmesine karşın gösteriler sürüyor.

Peki Lübnan ve Irak'ta, "İran karşıtı öğeler barındıran" gösterilerin, bölgedeki mezhepsel dengeleri yerinden oynatma riski bulunuyor mu?

BBC Orta Doğu Muhabiri Jeremy Bowen, Lübnan'daki protestolar üzerinden yaşanan son dalganın ortak noktalarını araştırdı.

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