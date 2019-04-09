HABER

Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te tatilini geçiren Orta Doğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi şaşırttı.

Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te tatilini geçiren Orta Doğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi şaşırttı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı’nın önüne gelen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulunup, ardından anıtın önünde selfie çekti.
Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Orta Doğulu turistler, taksilerle geldikleri Kordon Caddesi'nde ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. İranlı ve Ürdünlü oldukları öğrenilen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ürdünlü Arkam Omar Ahmadı Asl (32), ailesi saygı duruşunda bulunurken cep telefonuyla o anları görüntüleyip ölümsüzleştirdi. Ardından aile üyeleri sırasıyla Ata'nın anıtı önünde selfi çekti, toplu olarak fotoğraf çekindi. Orta Doğulu turistlerin Atatürk ilgisi çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Arkam Omar Ahmadı Asl, "Türkiye ve Ürdün arasında çok sıkı bağlar mevcut. Kütüphanemizde Atatürk ile ilgili çok kitap okudum. Yaptığı devrimler örnek. Marmaris, ikinci tatil yerimiz. Her yıl geldiğim ülkenizde nerede Atatürk Anıtı görsem, hatıra fotoğrafı çektiririm. Ailemle beraber bugün burada saygı duruşumuzu yaptıktan sonra fotoğraf çektik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisiOrta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Solucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyorSolucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyor
El yapımı beton saksıdaki sukulentler, evleri ve ofisleri süslüyorEl yapımı beton saksıdaki sukulentler, evleri ve ofisleri süslüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.