Orta Doğu’nun en büyük kilise ve camisi Mısır’da açıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, başkent Kahire’nin doğusunda yer alan "İdari Başkent"te dünyanın ikinci, Orta Doğu’nun da en büyük camisi ile kilisesinin resmi açılışını yaptı.
Dünyanın en büyük ikinci ve Orta Doğu’nun da en büyük camisi ile kilisesi Mısır’da açıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, yan yana olan Orta Doğu’da en büyük kilise ve caminin açılışını yaptı. Sisi, açılış sırasında, “Bu an tarihimizde çok önemli kalacak. Biz biriz ve öyle de kalacağız ”dedi. “Kimsenin bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz” diyen Sisi, mezhep ifadesinden hoşlanmadığını dile getirdi.
Başbakan, Bakanlar ve üst düzey Mısırlı yetkililerin katıldığı törende Cumartesi günü akşam saatlerinde bomba imha ettiği sırada hayatını kaybeden polis memuru için saygı duruşunda bulundu.
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