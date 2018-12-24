HABER

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'ndaki kazı çalışmasında hamam ve ayrıntıları ortaya çıkarıldı - Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal: - "Harran Sarayı, günümüzde Orta Doğu ülkelerinde Orta Çağ'dan bu yana ayakta kalmış nadir saray örneklerinden biridir. Yaklaşık 13 asır öncesine ait olan Emeviler Dönemi'nde yapılan üç katlı sarayın yüzlerce odası bulunuyor" - "Ziyaretçilerin bu asırlık kaleyi ve hamamı gezip görmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Gelecek yılın sonundan itibaren Harran Sarayı ziyarete açılacak"

RAUF MALTAŞ - UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nda yürütülen kazı çalışmasında hamam ve ayrıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi sarayda 5 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

Harran Sarayı'nın ikinci katında yapılan kazı çalışmasında, üç kubbeli bir hamam bulunduğunu aktaran Önal, Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi'ne ait 12-13'üncü yüzyılda yapılan hamamın soğukluk, ılıklık, sıcaklık odaları ve külhan bölümünün tamamen ortaya çıkarıldığını belirtti.

Prof. Dr. Önal, daha önce hiç gezilemeyen sarayın gelecek yılın sonundan itibaren "görücüye çıkacağını" bildirerek, şöyle devam etti:

"Hamamdaki dev kazanın durduğu yeri de gün yüzüne çıkardık. Dairevi planlı ve 2 metre yüksekliğindeki külhanın (ocak yeri) üstünde bir metre çapında metal kazan yeri bulunur. Bir zamanlar metal kazana bağlanan soğuk su ve sıcak su künkleri sağlam durmaktadır. Dev metal kazan ise Moğol istilasında yağmalanmıştır. Hamamın bulunduğu yerde hem sıcak ve soğuk su hatlarının bulunduğu künkler açık seçik görülebilmektedir. Bu yılki kazılarda saray hamamını en ince ayrıntılarına kadar ortaya çıkarmayı başardık. Hamamın sapasağlam sivri tonozuyla çıkarılmış olması büyük önem arz ediyor."

- "Orta Çağ'dan kalma nadir örneklerden"

Sarayda bulunan kalıntıların çok daha ciddi ve önemli bulgulara rastlanma ihtimalini güçlendirdiğini anlatan Önal, halihazırda da ciddi bir görsel şölenin ortaya çıktığını dile getirdi.

Önal, çokgen kuleler inşa edilerek sarayın adeta bir kaleye dönüştürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Harran Sarayı, günümüzde Orta Doğu ülkelerinde Orta Çağ'dan bu yana ayakta kalmış nadir saray örneklerinden biridir. Yaklaşık 13 asır öncesine ait olan Emeviler Dönemi'nde yapılan üç katlı sarayın yüzlerce odası bulunuyor. Şu anda ikinci katında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Sarayın doğu kapısında bazalt üzerine kabartma olarak işlenmiş simetrik çift köpek kabartmaları, saray hamamı koridorunun giriş kapısının sağ ve solunda yüksek kabartma halinde aslan başları, odalardaki tuğla çapraz tonozlar ve sağlam kalan çokgen iki kulesi ile saray hamamı görülebilen kalıntılar arasındadır."

- "Buluntular dışarıdan görülebiliyor"

Sarayda yaptıkları arkeolojik kazılar nedeniyle şu an ziyaretçilerin buluntuları dışarıdan görebildiğini dile getiren Prof. Dr. Önal, şunları söyledi:

"Ziyaretçilerin bu asırlık kaleyi ve hamamı gezip görmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Gelecek yılın sonundan itibaren Harran Sarayı ziyarete açılacak. Sarayın görkemi ve eserleriyle ziyaretçiler tarafından büyük beğeni göreceğini umudundayız. Arkeolojik kazılar ise kalenin içinde yine hummalı bir şekilde devam edecektir."

Önal, kazı çalışmalarının kalede 10 yıl daha sürmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Şanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaretŞanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret
Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılarKadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harran Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Ba Ortadoğu'nun görkemli sarayı Şanlıurfa Tarihi Harran Sarayı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Flaş ifadeler: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.