Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı

WASHINGTON (AA) - Amerikan medyasında yer alan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğü iddiası Kongre ile Pentagon'u karşı karşıya getirdi.

The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter'dan Hawley'e yanıt olarak "Senator Hawley, bu haber yanlış, ABD, İran'a karşı koymak için Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermiyor." paylaşımında bulundu.

Twitter'dan bazı gazetecilerin, gazetenin haberinde Pentagon'un bu konuda henüz bir kararı olmadığını ancak 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğünü iddia ettiğini hatırlatması üzerine Farah, ikinci bir paylaşım yaparak, "Açık olmak gerekirse bu haber yanlış. ABD Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi düşünmüyor da." ifadesini kullandı.