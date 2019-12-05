HABER

Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 22:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddiası Kongre ile Pentagon arasında krize neden oldu - Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, ABD Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi değerlenmediğini ve bu yöndeki haberlerin yanlış olduğunu açıkladı - Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, Sözcü'nün açıklamasını teyit etmekten kaçınınca bir senatör Savunma Bakanından net açıklama istedi

WASHINGTON (AA) - Amerikan medyasında yer alan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğü iddiası Kongre ile Pentagon'u karşı karşıya getirdi.

The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter'dan Hawley'e yanıt olarak "Senator Hawley, bu haber yanlış, ABD, İran'a karşı koymak için Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermiyor." paylaşımında bulundu.

Twitter'dan bazı gazetecilerin, gazetenin haberinde Pentagon'un bu konuda henüz bir kararı olmadığını ancak 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğünü iddia ettiğini hatırlatması üzerine Farah, ikinci bir paylaşım yaparak, "Açık olmak gerekirse bu haber yanlış. ABD Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi düşünmüyor da." ifadesini kullandı.

- Senato'da müsteşara kıskaç

Sabah saatlerinde ABD'nin küresel tehditlere karşı savunma stratejisinin tartışıldığı Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde Senatör Hawler bu konuyu komitede ifade vermekte olan ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'a sordu.

Rood'un, konuyla ilgili soruya, "Senatör, her zaman kuvvetlerimizin durumunu değiştirmeyi değerlendiriyoruz." yanıtı vermesi Senatörü tatmin etmedi.

Senatör Hawley, Pentagon sözcüsünün açıklamasını hatırlatarak Rood'dan daha net bir yanıt vermesini talep edince Rood, "Size vereceğim en doğrudan yanıt bu: Biz her zaman, Ortadoğu'daki tehdit durumunu izliyoruz ve gerekli Savunma Bakanı (Mark Esper) bana gerek görüldüğü ölçüde bölgedeki askeri varlığımızda değişiklik yapmak istediğini anlattı. Sözcünün açıklamasına gelince 14 bin asker gönderme konusunda henüz bir karar vermedik." dedi.

Bu yanıtın Pentagon Sözcüsünün yanıtı ile çeliştiğini ifade eden Senatör bugün içinde Savunma Bakanı Esper'in kamuya bu konuda net bir açıklama yapmasını istedi.

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Samsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldüSamsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldü
Ankara’da firar eden mahkum Afyonkarahisar’da yakalandıAnkara’da firar eden mahkum Afyonkarahisar’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kongre Ortadoğu Pentagon

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 21 milyon TL devretti!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu! Sözleri yürek dağladı

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Rasulayn'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik kilit!

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

İlk kar tatili haberi geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.