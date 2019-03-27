Samsun’da 15 Nisan’da “Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması” yapılacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2018 yılında Orta Karadeniz Bölgesi illerindeki coğrafi işaret tescili alınmış ürünlerin tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar ve coğrafi işaretli ürünler ile ilgili arka plan çalışmaları, coğrafi işaretli ürünlerin TR83 Bölgesi’nde kırsal kalkınmanın hız kazanabilmesi için bir fırsat olduğunu gösterdi. Bu nedenle OKA coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik bir değere dönüşebilmesi ve etkin bir şekilde pazarlanabilmesi üzerine çalışma kararı aldı.

2019 yılı Mart ayı başında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilen il arama çalıştaylarının ardından, OKA tarafından coğrafi işaretler ile ilgili edinilen bilgi birikimi ve tecrübenin ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, TR83 Bölgesi’nde ve Türkiye’de coğrafi işaretli ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bu alanın uzmanları ile bir araya getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine yenilikçi bir pazarlama modeli geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak 18 Nisan 2019 Perşembe günü Samsun OKA Hizmet Binası’nda “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir Model” konulu “Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması” düzenlenecek.

Katılımcıların 15 Nisan 2019 gününe kadar “kayit.oka.org.tr” adresinden kaydolmaları gerektiği belirtildi.

