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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor

Orta Karadeniz'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak. Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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fırtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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