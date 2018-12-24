HABER

Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de başlayacak kuvvetli yağmurun akşam saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat ile Ordu ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışına (7-15 santimetre, yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetre üzeri) dönüşmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PARTNER'Yanlış anladınız biz arkadaşız!''Yanlış anladınız biz arkadaşız!'
havadan fotoğraflar ///Gökyüzünü gören telefonuna sarıldıhavadan fotoğraflar ///Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı
Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyorSöylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buzlanma Don kuvvetli kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.