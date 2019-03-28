Orta Karadeniz için zirai don uyarısı

Orta Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de gece saatlerinden 31 Mart Pazar sabahına kadar, tarımsal faaliyetin

olduğu kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.

Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin, don riskine karşı tedbirli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, zirai don riski hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği kaydedildi.

