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Orta Karadeniz ile İç Anadolu için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak Samsun, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Sivas ve Yozgat çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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