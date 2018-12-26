Orta Karadeniz'de kış

SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'da, 520 köy yolunda ulaşım sağlanamazken Amasya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 71 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar yağışı geceden beri etkisini sürdürüyor. Kent genelinde 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da ise 215 köy yolu kar nedeniyle kapandı. İl genelinde özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çankırı'da da kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için il özel idarelerinin ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

