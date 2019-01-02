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Orta Karadeniz'de şiddetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:13 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz'de şiddetli fırtına uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde etkili olan rüzgarın, güney ve güney batıda yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Olumsuz hava şartlarının yarın ve cuma günü etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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Çorum KASTAMONU sinop Şiddetli Fırtına

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