Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) bugün resmen çekildiğini açıkladı.

Bakanlık yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 8 Aralık 1987'de imzalanan INF için Rusya'nın sürekli anlaşmayı ithal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce çekileceğini duyurduğu hatırlatıldı.

ABD'nin anlaşmanın 15. maddesi uyarınca çekilmesinin, "Rusya'nın uygun olmayan SSC-8 veya 9M729 adlı yerden fırlatma orta menzilli füze sistemini yok ederek anlaşmaya tam şekilde riayet etmekte başarısız olmasından" kaynaklandığı iddia edilen açıklamada, anlaşmanın sona ermesinden Rusya'nın sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2000'li yılların ortasından bu yana, Rusya uyumsuz füzesini geliştirdi, üretti, test etti ve birden çok müfrezesini sahaya konuşlandırdı. ABD, endişelerini Rusya'ya ilk olarak 2013'te aktardı. Rusya, akabinde, sistematik olarak ABD'nin kendisini anlaşmaya itaate yönelik çabalarını 6 yıl boyunca reddetti. ABD, NATO üyelerinin tam desteğiyle, Rusya'nın anlaşmayı esastan ihlal ettiğine karar verdi ve anlaşmanın yükümlülüklerini askıya aldı. Son altı ayda ABD, Rusya'ya riayetsizliğini düzeltmek için son bir fırsat tanıdı. Rusya, önceki yıllarda olduğu gibi, anlaşma yükümlülüklerine uymak yerine füzelerini elinde tutmayı tercih etti."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün INF'nin resmen sona erdiğini duyurmuştu.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

