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Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Muğla -Fethiye karayolu İnlice mevkisinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla -Fethiye karayolu İnlice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye’den Göcek yönüne seyir halinde olan Uğur Öncü yönetimindeki 48 PH 752 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zeki Mert Kaybaki idaresindeki 34 ABS 396 otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Öncü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta sıkışan Öncü’nün cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince otomobilden çıkartıldı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kayabaki’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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