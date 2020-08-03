Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Uygun fiyatlı modelleriyle müşteri kitlesini genişletmek için çabalayan Realme 5G tarafında da iddialı geliyor. Çinli üretici önümüzdeki günlerde uygun fiyatlı 5G destekli modelini tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde Realme V5’in 5G destekli modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun fiyatı sızdırıldı.

Realme’nin 5G destekli yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setiyle gelecek. En azından telefonun AnTuTu testinden aldığı sonuç bize bunu gösteriyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın bataryası ise 5000 mAh.

İlk etapta Çin’de satışa sunulacak olan telefonun fiyatı ise 245 dolar olacak. Genel olarak bakıldığında 250 dolar altına satılan 5G destekli model sayısı hayli kısıtlı. Doğal olarak Realme V5’in 5G destekli modeli bu anlamda rekabet açısından önemli bir alternatif olacaktır.

Hali hazırda 250 dolar altında 5G destekli model satan tek marka Xiaomi diyebiliriz. Realme’nin yeni modelini 3 Ağustos’ta tanıtması bekleniyor. Bu modelin global pazarda ne zaman görücüye çıkacağı ise henüz netleşmiş değil.

Bilindiği üzere Realme pek çok modelini ülkemizde de satışa sunuyor. Dolayısıyla Realme V5 5G modelinin ülkemizde de satışa çıkması bizler için büyük bir sürpriz olmayacaktır.

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