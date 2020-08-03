HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Realme uygun fiyatlı 5G destekli modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte Realme V5 5G fiyatı.

Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu

Uygun fiyatlı modelleriyle müşteri kitlesini genişletmek için çabalayan Realme 5G tarafında da iddialı geliyor. Çinli üretici önümüzdeki günlerde uygun fiyatlı 5G destekli modelini tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde Realme V5’in 5G destekli modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun fiyatı sızdırıldı.
Realme’nin 5G destekli yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setiyle gelecek. En azından telefonun AnTuTu testinden aldığı sonuç bize bunu gösteriyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın bataryası ise 5000 mAh.

İlk etapta Çin’de satışa sunulacak olan telefonun fiyatı ise 245 dolar olacak. Genel olarak bakıldığında 250 dolar altına satılan 5G destekli model sayısı hayli kısıtlı. Doğal olarak Realme V5’in 5G destekli modeli bu anlamda rekabet açısından önemli bir alternatif olacaktır.

Hali hazırda 250 dolar altında 5G destekli model satan tek marka Xiaomi diyebiliriz. Realme’nin yeni modelini 3 Ağustos’ta tanıtması bekleniyor. Bu modelin global pazarda ne zaman görücüye çıkacağı ise henüz netleşmiş değil.

Bilindiği üzere Realme pek çok modelini ülkemizde de satışa sunuyor. Dolayısıyla Realme V5 5G modelinin ülkemizde de satışa çıkması bizler için büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Post Malone UFO gördüğünü iddia etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?
Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

En çok akıllı telefon satan marka oldu

En çok akıllı telefon satan marka oldu

Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Huawei Talkband B6 uçuk fiyatıyla ortaya çıktı

Huawei Talkband B6'yı tanıttı: Hem bileklik hem kulaklık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.