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Orta segmente 8K video kaydını getiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi kamera konusundaki atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Samsung bugün karşımıza 50 Megapiksellik yen sensörü ile çıktı.

Orta segmente 8K video kaydını getiriyor!

Samsung ISOCELL GN1 adını taşıyan bu sensör orta segmentte 8K çözünürlüğünde video çekme özelliğini ekleyecek gibi görünüyor. Peki, Samsung’un yeni sensörü fotoğraf tutkunlarına neler sunuyor?

İŞTE SAMSUNG'UN YENİ KAMERA SENSÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Sensör; 100 milyon faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ajanları ile sınıfının en iyisi otomatik odaklama özelliğine sahip. Dual Pixel teknolojisi, faz tespiti için farklı açılardan ışık alabilen tek bir pikselin içine iki fotodiyotu yan yana yerleştirir. Düşük ışık koşullarında bile her köşeden istenen bir hareketsiz nesneyi anında veya her köşeden odaklayabilir.

Fotoğrafları çekerken, piksel içindeki iki fotodiyottan gelen çıktıların birleştirilmesi ile tek bir piksel çıkışı oluşturulur. Ek olarak, yazılım algoritması 100 Megapiksel ile karşılaştırılabilir görüntü çözünürlükleri üretmek için her fotodiyottan ışık bilgisi alır. Bu sensör ayrıca 8K çözünürlüğünde 30 FPS hızında video çekimlerine imkan tanınıyor.

Tetracell adı verilen teknoloji sayesinde, piksellerin daha fazla ışık yakalama ve işleme kapasitesini artıran bir piksel birleştirme özelliğine sahip. Tetracell, dört piksel sinyalini bir araya getirerek, görüntü sensörünün piksel boyutunu 2,4μm’ye iki katına çıkarıyor. Ayrıca daha parlak 12,5 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekmek için ışık hassasiyetini dört katına çıkarıyor.

Güçlü otomatik odaklama çözümüyle birleştirilmiş gelişmiş ışık hassasiyeti ile GN1, hem daha aydınlık hem de daha keskin sonuçlar elde etmek için aşırı düşük ışıklı ortamlarda bile bir nesneye hızlı bir şekilde odaklanabilir.

Smart-ISO, sahneyi aynı anda birden fazla pozda yakalayan optimum ISO, gerçek zamanlı HDR’yi ve hareket halindeyken bile keskin görüntüler ve videolar çeken jiro tabanlı elektronik görüntü sabitleme (EIS) akıllıca seçer.

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