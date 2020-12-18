Orta segmente hitap eden yeni modeli ortaya çıktı

Samsung’un orta segmentteki yeni cihazı geçtiğimiz gün FCC’de ortaya çıktı. FCC’de yer alan bilgilere göre A32 5G modelinde 6.5 inçlik damla çentikli bir ekran yer alacak. 48MP’lik ana kameranın öncülük edeceği 4’lü ana kamera kurulumuyla gelecek olan A32 164.2 x 76.1 x 9.1 mm ölçülerinde olacak.

5G desteğine de sahip olması planlanan telefonda 15W hızlı şarj desteği bulunacak. Ayrıca A32 modelinde NFC özelliği de yer alacak.

Telefonun ne zaman çıkacağı şimdilik netleşmiş değil. Fakat çıktığında Android 11 ile çalışacağı FCC raporlarıyla onaylanmış durumda.

PARMAK İZİ OKUYUCUSU EKRANDA DEĞİL

Samsung yeni A serisi modellerinde parmak izi okuyucusunu ekran içi yerine güç butonu üzerine konumlandırmayı planlıyor.

Malum ekran altı parmak izi okuyucuları hala istenen performansta çalışmıyor. Muhtemelen kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine Samsung böyle bir adım atmış olabilir.

Diğer üreticilerin ise bu konuda bir geri adımı söz konusu değil. Xiaomi, Oppo, Huawei ve diğer Çinli üreticiler ekran altı parmak izi okuyucusu kullanmaya devam edecekler.

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