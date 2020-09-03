Orta segmente iddialı giriş: Realme 7 ve Realme 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Realme, Realme 6 serisini birçok pazarda satışa sundu. Telefonlar fiyatına rağmen diğer rakipleriyle rekabeti artıran özelliklere sahipti. Aradan geçen sürede Realme, Realme 6 serisini güncelleme kararı aldı. Realme bu kararıyla birlikte Realme 7 ve Realme 7 Pro'yu görücüye çıkarttı.

REALME 7 ÖZELLİKLERİ

Realme 7 ile başlayalım. Realme 7, 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 60 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geliyor. Bu ekran, sol üst köşesinde bulunan nokta çentik sayesinde yüzde 90,5 ekran /gövde oranı sunarak günümüzdeki birçok amiral gemisi gibi neredeyse tam ekran deneyimi sunuyor. Telefon kalbinde ise MediaTek Helio G95 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama ile yer alıyor. Telefonda 5G teknolojisi bulunmuyor. Realme 7'nin bataryası ise 30W hızlı şarj destekli, 5000 mAh değerinde bir batarya.

Realme 7 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP monokrom kamera + 2 MP makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Realme 7 Pro'da da aynı kamera kurulumunun yer aldığını belirtelim. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Şimdi Realme 7 Pro'ya geçelim.