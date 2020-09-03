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Orta segmente iddialı giriş: Realme 7 ve Realme 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Realme, Realme 7 ve Realme 7 Pro'yu tanıttı. Realme'nin fiyat / performans odaklı yeni akıllı telefonları Realme 7 ve Realme 7 Pro, ekran / gövde oranıyla da iyi bir deneyim vadediyor. İşte Realme 7 ve Realme 7 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Orta segmente iddialı giriş: Realme 7 ve Realme 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Realme, Realme 6 serisini birçok pazarda satışa sundu. Telefonlar fiyatına rağmen diğer rakipleriyle rekabeti artıran özelliklere sahipti. Aradan geçen sürede Realme, Realme 6 serisini güncelleme kararı aldı. Realme bu kararıyla birlikte Realme 7 ve Realme 7 Pro'yu görücüye çıkarttı.

Realme 7 özellikleri

REALME 7 ÖZELLİKLERİ

Realme 7 ile başlayalım. Realme 7, 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 60 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geliyor. Bu ekran, sol üst köşesinde bulunan nokta çentik sayesinde yüzde 90,5 ekran /gövde oranı sunarak günümüzdeki birçok amiral gemisi gibi neredeyse tam ekran deneyimi sunuyor. Telefon kalbinde ise MediaTek Helio G95 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama ile yer alıyor. Telefonda 5G teknolojisi bulunmuyor. Realme 7'nin bataryası ise 30W hızlı şarj destekli, 5000 mAh değerinde bir batarya.

Realme 7 fiyatı

Realme 7 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP monokrom kamera + 2 MP makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Realme 7 Pro'da da aynı kamera kurulumunun yer aldığını belirtelim. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Şimdi Realme 7 Pro'ya geçelim.

REALME 7 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 7 Pro, 6,4 inçlik 90 Hz yenileme hızıyla gelen Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip. Ekranın ekran / gövde oranı yüzde 90,8. Yani Realme 7'den biraz daha iyi bir kullanım vadediyor. Realme 7 Pro gücünü ise Snapdragon 720G işlemcisinden alırken, bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun bataryası ise 4500 mAh. 65W hızlı şarj bataryanın öne çıkan yanı.

Realme 7 Pro özellikleri

Realme 7 Pro, yukarıda da bahsettiğimiz üzere Realme 7 ile aynı arka kamera kurulumuna sahip ancak tasarımı farklı. Ayrıca Realme 7 Pro'nun ön kamerası, Realme 7'ye nazaran daha iyi ve 32 MP çözünürlük sunuyor.

Realme 7 Pro fiyatı

REALME 7 VE REALME 7 PRO FİYATI

Realme 7 fiyatı belli olmuş durumda. Yapılan açıklamalara göre Realme 7'nin 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip modeli yaklaşık 205 dolardan, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise yaklaşık 230 dolardan satışa çıkacak. Realme 7 Pro'nun 6 GB RAM'li modeli yaklaşık 270 dolardan, 8 GB RAM'li modeli ise yaklaşık 300 dolardan satışa sunulacak. Telefonların Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

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