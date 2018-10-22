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Orta segmente Nokia 8.1 geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

HMD Global orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Finli üretici Nokia 5.1, 3.1 ve 7.1’in ardından şimdi de Nokia 8.1 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Orta segmente Nokia 8.1 geliyor

HMD Global’in şimdiye kadar oldukça başarılı bir pazar stratejisi izlediğini söyleyebiliriz. Finli üretici Nokia’yı bünyesine kattıktan sonra yerinde adımlar atarak, kısa süre içerisinde önemli bir pazar payına ulaştı.

HMD Global, direkt olarak uçuk kaçık etiketlere sahip üst segment modeller geliştirmek yerine, oldukça uygun fiyatlarla kullanıcıya hitap eden orta segment modellere yöneldi. Bunun sonucunda 2 sene gibi kısa bir sürede, en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 10 üreticiden biri olan HMD Global, pazar ağını da global ölçekli bir hale getirmişti.

Finli üretici, orta segmentteki model yelpazesini genişleterek ilerleyen yıllarda en çok telefon satan ilk 5 şirketten biri olmak istiyor. Bunun için de orta segmentteki uygun fiyatlı model sayısının artması gerekmekte.

Durumun farkında olan HMD Global yetkilileri, son dönemde Nokia 3.1, 3.1 Plus, 5.1, 7.1, 7.1 Plus ile bu yelpazeyi hayli genişletmişlerdi. Şimdi ise Nokia 8.1 ile model sayısı bir tık daha arttırılmış olacak.

Geçtiğimiz gün bir performans testinde ortaya çıkan Nokia 8.1, gücünü Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 710 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan model kutudan ilk çıktığında ise Android 9 Pie ile çalışacak.

Şimdilik Nokia 8.1 için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Fakat büyük olasılıkla bu cihazın duyurusu da Ekim ayı bitmeden gerçekleşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia 8.1 teknoloji

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