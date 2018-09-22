Orta segmente uygun fiyatlı yeni oyuncu; Meizu X8

Geçtiğimiz gün orta segmente hitap eden yeni modeli Meizu X16 ile teknoloji severlerin karşısına çıkan Meizu, uygun fiyatlı yeni bir model daha tanıttı. Meizu X8 ismi ile tanıtılan model gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.
Sistemini 4GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 64GB. Meizu pek çok modelinde olduğu gibi Meizu X8’de de RAM ve dahili depolama alanı tercihini kullanıcılara bırakmış durumda.
Dileyenler 6GB RAM, 64GB dahili depolama alanına sahip modeli, dileyenler ise 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanına sahip modeli tercih edebilecekler.
2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.2 inçlik bir ekranla gelen X8, çift ana kamerasıyla da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında 12MP + 5MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 20MP’lik selfie kamerası mevcut.
3120 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryadan beslenecek olan Meizu X8’in başlangıç fiyatı ise 230 dolar olarak belirlenmiş. Telefonun çatı modelini oluşturan 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan modelin fiyatı ise 290 dolar.
Mavi, siyah ve beyaz renklerde gelecek olan X8’in hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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