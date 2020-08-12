Orta segmente yeni bir soluk geliyor: Oppo A72 incelemesi!

Ürüne ilk bakışta, büyük ekranı ve arka tarafta biraz çıkıntılı olarak tasarlanan dörtlü kamera sistemi dikkat çekiyor. “Peki parmak izi okuyucu sensör var mı?” diye soracak olursanız, evet, var. Sağ yan tarafta konumlandırılan fiziksel güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensöre de sahip ve gayet hızlı çalışıyor.

Bir diğer bahsetmek istediğimiz konu da, stereo hoparlörlerin konumlandırılmış olması ve daha gelişmiş işitsel detaylar için Dirac 2.0 teknolojisinin tercih edilmesi. Bu sayede bir şeyler izlerken ya da oynarken, mono hoparlörlü telefonlara kıyasla çok daha zengin işitsel detaylar elde edebiliyorsunuz.

EKRAN

Oppo A72, 6.5 inç değerde ekrana sahip. Günümüzde hemen her telefonun 6 inç üzeri ekran değeri bulunuyor, dolayısıyla A72’i de de farklı bir durum yok. TFT LCD teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 480nit parlaklık değerine sahip.Bunların da anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, iyi renklere sahip net görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca uzun süreli kullanımlarda ve düşük ışıklı ortamlarda daha rahat deneyim elde edip gözlerinizi koruyabilmek için göz koruma modu da bulunduruyor.