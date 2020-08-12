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Orta segmente yeni bir soluk geliyor: Oppo A72 incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Oppo A72, firmanın yeni hazırladığı orta seviye akıllı telefonlardan bir tanesi ve büyük bir ekran, güçlü bir pil ve çoklu bir kamera sistemi ile farkındalık yaratmak istiyor.

Orta segmente yeni bir soluk geliyor: Oppo A72 incelemesi!

Ürüne ilk bakışta, büyük ekranı ve arka tarafta biraz çıkıntılı olarak tasarlanan dörtlü kamera sistemi dikkat çekiyor. “Peki parmak izi okuyucu sensör var mı?” diye soracak olursanız, evet, var. Sağ yan tarafta konumlandırılan fiziksel güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensöre de sahip ve gayet hızlı çalışıyor.

Bir diğer bahsetmek istediğimiz konu da, stereo hoparlörlerin konumlandırılmış olması ve daha gelişmiş işitsel detaylar için Dirac 2.0 teknolojisinin tercih edilmesi. Bu sayede bir şeyler izlerken ya da oynarken, mono hoparlörlü telefonlara kıyasla çok daha zengin işitsel detaylar elde edebiliyorsunuz.

EKRAN

Oppo A72, 6.5 inç değerde ekrana sahip. Günümüzde hemen her telefonun 6 inç üzeri ekran değeri bulunuyor, dolayısıyla A72’i de de farklı bir durum yok. TFT LCD teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 480nit parlaklık değerine sahip.Bunların da anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, iyi renklere sahip net görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca uzun süreli kullanımlarda ve düşük ışıklı ortamlarda daha rahat deneyim elde edip gözlerinizi koruyabilmek için göz koruma modu da bulunduruyor.

Telefonda Snapdragon 665 çipseti kullanılıyor. Orta seviyede konumlandırabileceğimiz cihaz, 4GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip. UFC 2.1 sayesinde dosyaların kopyalanması ve depolanmasında hızlı bir performans söz konusu.

OPPO A72'NİN OYUN PERFORMANSI NASIL?

Android 10 işletim sistemine sahip telefon, akıcı ve kullanımı kolay bir arayüzle geliyor. Kullanımı gayet basit, ancak ara ara arayüzde ufak tefek kasmalar olduğunu belirtelim. “Peki oyun performansı nasıl?” diye soracak olursanız, Google Play Store’daki pek çok oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Biz, test amaçlı olarak Call of Duty Mobile’ı indirdik ve iyi grafikleri, akıcı performansla rahatlıkla oynayabildik.

KAMERA

Oppo A72’nin arka tarafında toplamda 4 kamera var ve bu kameralar, yapay zekâ desteğiyle geliyor. Ürünün ana kamerası, 48MP değerinde ve f1.7 açıklık değerine sahip. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda net sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca Gece Modu 2.0 ile de düşük ışıklı ortamlarda iyi netlikte, güzel renklere sahip fotoğraflar çekebilirsiniz.

8MP değerdeki ultra geniş açılı kamera ile 119 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu kamera, özellikle manzara çekimlerinde, kalabalık çekimlerde ya da ufak bir alanda pek çok detayı tek sefer yakalamak istediğinizde işinize yarıyor.

Tabii portre fotoğrafları da unutmamak gerekli. Arka plan detaylarını flu hale getirerek net portreler elde etmeniz gayet kolay, özellikle de iyi ışıklı ortamlarda.

Video tarafına baktığımızda, 4K çekim imkânı da sunulmuş, ancak hem 4K hem de 1080p videolarda 30FPS değeri sabit tutulmuş.Öte yandan, hareketli video çekimlerinde sarsıntıları büyük ölçüde azaltan ssteme de yer verilmiş. Bunlara ek olarak hızlı ve ağır çekim seçenekleri de var, ama şunu diyebiliriz ki özellikle video çekim tarafında büyük beklentileriniz olmamalı.

Ön taraftaki 16MP kameranın da portre selfie’ler ve internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü görüşmeler için ideal performans sunduğunu, video çekim tarafında da 1080p 30FPS performans sunduğunu belirtelim.

PİL ÖMRÜ

Oppo A72, 5000mAh pille geliyor. Ürün, 18w hızlı şarj desteğine de sahip ve kutudan hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Ürün, tek şarj ile normal kullanımda iki günü rahatlıkla çıkarabilirken, yoğun kullanımda da tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza imkân sunuyor.

Cihazın NFC, Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip olduğunu belirtelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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