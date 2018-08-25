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Orta segmente yeni oyuncu: Vivo V11

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Vivo, orta segment için yeni bir alternatif olan V11 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte Vivo V11 özellikleri ve telefonun sızdırılan görselleri.

Orta segmente yeni oyuncu: Vivo V11

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, özellikle orta segmentte önemli bir müşteri kitlesine sahip. Son dönemde Xiaomi’nin yükselişe geçmesiyle birlikte global pazarda bir basamak gerileyen Vivo, model yelpazesini genişleterek tekrardan üst sıralara yükselme çabasında.

Çinli üreticinin yeni telefonu Vivo V11, çentikli tasarımı ve işlevsel özellikleriyle orta seviye cihazlara önemli bir rakip potansiyeli taşıyor.

Vivo’nun orta seviyedeki yeni oyuncusu V11 gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefon 128GB dahili depolama alanına sahip.

157.9 x 75 x 7.9mm ölçülerinde ve 156 gramlık ağırlığa sahip olan Vivo V11, Full HD+ çözünürlüğünde, 19,5 : 9 en boy oranına sahip 6.41 inçlik AMOLED ekranla gelecek.
158.
Arka tarafında 12MP + 5MP çift kamera yer alan telefonun ön kamerası ise 25MP. 3400 mAh gücünde ortalamanın bir tık üzerinde bataryadan beslenecek olan V11, kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak.

Genel itibariyle orta segmente hitap eden özelliklerle donatılmış olan Vivo V11, çift ana kamera ve ekran altı parmak izi okuyucusu gibi premium özelliklere de sahip. Şimdilik telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

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Vivo Vivo V11

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