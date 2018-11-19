Orta segmente yeni soluk kazandıracak!

Android telefon pazarında orta segmente hitap eden Motorola, önümüzdeki haftalarda yeni telefonu G7 ile karşımıza çıkacak. Son dönemin modasına uyacak olan Motorola, bu modelinde çentikli ekran tasarımına yer verecek. Ancak Motorola diğer firmaların aksine daha mütevazi bir çentik kullanmayı tercih edecek.

Motorola yeni gözdesinde Qualcomm‘un Snapdragon 660 yonga setine ve 4 GB RAM‘e yer verecek. Motorola bu modelde Qualcomm’un çift kamera destekleme opsiyonunu değerlendirecek ve telefona çift arka kamera ekleyecek. Telefonun ön bölümünde ise tek kamera kurulumu yer alacak.

64 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefon özelliklerin de belli olacağı gibi orta segmentin güçlü oyuncularından biri olacak. Tasarımsal açıdan oldukça premium görünen bu modelin henüz ne zaman satışa sunulacağı ve ne kadara satılacağı bilinmiyor.

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