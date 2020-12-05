Orta segmentin korkulu rüyası

206 gram ağırlıktaki telefon, 9.26mm kalınlıkta ve güzel bir tasarıma sahip. Yanlardan yumuşatılmış hatları olduğu için avuçta rahatsızlık hissi uyandırmıyor. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi dikkat çekerken, parmak izi okuyucu sensörün de sağ yan taraftaki güç tuşuna entegre edildiğini görüyoruz. Bu arada sensörün gayet hızlı çalıştığını belirtelim.
Telefon, 6.67 inç değerde, büyük bir ekrana sahip. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor ve gerek iç mekân, gerekse de dış mekân kullanımlarında iyi bir görüntüleme performansı sunuyor.
Ekranın dokunuşlara verdiği cevaplar hızlı ve pek çok farklı görüntüleme modunu aktifleştirerek ihtiyaçlarınız doğrultusunda rahatlıkla kullanımlar gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Orta seviyede konumlandırabileceğimiz bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB depolama faktörleri eşlik ediyor. Özellikle dahili depolama değeri hoşumuza gitti, ki ürünün microSD kart desteği de bulunuyor.
Android 10 işletim sistemiyle gelen cihaz, akıcı ve kullanışlı bir arayüze sahip. Pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor ve uzun süreli deneyimlerde de ciddi ısınma düzeyleriyle karşılaşılmıyor.
Ayrıca Petal Search sayesinde favori uygulamalarınız ve internet linklerinize kısa sürede erişebiliyorsunuz. Bu arama çubugunu telefon ana ekranınıza eklemeyi ihmal etmeyin.
Bildiğiniz gibi Huawei’nin büyük bir uygulama mağazası bulunuyor. AppGallery’ye giderek pek çok yerli ve yabancı uygulamayı rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Ek olarak, More Apps üzerinden de pek çok oyun ve uygulamaya erişmek mümkün. Hem uygulama çalıştırma hem de oyun çalıştırma deneyimlerimiz itibarıyla ürünün iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.
Gelelim kameralara
Telefonun arka tarafında dörtlü kamera sistemi bulunuyor: 48+8+2+2MP.
48MP değerdeki ana kamera, f1.8 açıklık değerine sahip ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Düşük ışık performansı da pek çok rakibine göre iyi. 8MP geniş açılı kameranın performansını da beğendik. Ürün, video tarafında da 1080p 60FPS çekim seçeneğini kullanıcılarına sunuyor.
Ön taraftaki 8MP kamera da bokeh efektli selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ideal performansa sahip.
Telefonumuz tam 5000mAh pile sahip ve bu pil, hızlı şarj teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla kısa sürede şarj edebiliyorsunuz ve ürün, tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Örneğin, 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 2 saatlik video izlemeniz mümkün.
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