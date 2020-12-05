Orta segmentin korkulu rüyası

206 gram ağırlıktaki telefon, 9.26mm kalınlıkta ve güzel bir tasarıma sahip. Yanlardan yumuşatılmış hatları olduğu için avuçta rahatsızlık hissi uyandırmıyor. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi dikkat çekerken, parmak izi okuyucu sensörün de sağ yan taraftaki güç tuşuna entegre edildiğini görüyoruz. Bu arada sensörün gayet hızlı çalıştığını belirtelim.

Telefon, 6.67 inç değerde, büyük bir ekrana sahip. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor ve gerek iç mekân, gerekse de dış mekân kullanımlarında iyi bir görüntüleme performansı sunuyor.

Ekranın dokunuşlara verdiği cevaplar hızlı ve pek çok farklı görüntüleme modunu aktifleştirerek ihtiyaçlarınız doğrultusunda rahatlıkla kullanımlar gerçekleştirebiliyorsunuz.

Huawei P Smart 2021, Kirin 710A işlemcisiyle geliyor



Orta seviyede konumlandırabileceğimiz bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB depolama faktörleri eşlik ediyor. Özellikle dahili depolama değeri hoşumuza gitti, ki ürünün microSD kart desteği de bulunuyor.

Android 10 işletim sistemiyle gelen cihaz, akıcı ve kullanışlı bir arayüze sahip. Pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor ve uzun süreli deneyimlerde de ciddi ısınma düzeyleriyle karşılaşılmıyor.