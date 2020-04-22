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Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

OPPO yeni orta segment telefonu OPPO A52 ile bugün karşımıza çıktı. Teknik özelliklerinin yanı sıra kamera özellikleri ile ön plana çıkan telefon, fiyatı ile segmentinin adeta sınırlarını zorluyor. Peki, bu telefon Android tutkunlarına neler sunuyor?

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 2400×1080 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga setinden alan telefonda 8 GB LPDDR4X RAM kullanılıyor. 128 GB UFS 2.1 dahili depolama birimine sahip olan bu modelde microSD kart desteği de yer alıyor.

OPPO A52 ÖZELLİKLERİ

Gelelim telefonun arka kamera bölümüne. Telefonun arka bölümünde 12 Megapiksel  f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel macro sensör f/2.4 diyaframlı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframlı kameraya yer veriliyor.

OPPO A52 FİYATI

Kutusundan Android 10 ile çıkan bu modelde 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor. 220 dolar bandında fiyat etiketine sahip olan telefonumuz, Türkiye’de büyük bir ihtimalle satışa sunulacak.

Tasarımı ile oldukça şık bir görünüme sahip olan bu model, nokta çentik tasarımı ile kullanıcılarına büyük bir ekran deneyimi vadediyor. Son dönemdeki atılımları ile Xiaomi’nin yolundan giden ancak fiyatları yükseltmeyen OPPO’nun, Türkiye pazarında da oldukça başarılı işlere imza attığını belirtelim.

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