Orta segmentin yeni oyuncusu belli oldu

Oppo A55 LCD teknolojisi üzerine inşa edilmiş 6.51 inç ekranla geliyor. Bu ekran, HD+ çözünürlük sunuyor ve özellikle iç mekân kullanımlarında iyi bir performansa sahip. Tabii en ufak dokunuşları dahi algılayabiliyor. Uzun süreli kullanımlarda ya da okuma yapacağınız esnalarda, göz konforu modunu aktifleştirebiliyorsunuz. Böylece gözlerinizi zararlı mavi ışınlar karşısında koruyabilirsiniz.

Oppo A55, MediaTek Helio G35 çipsetiyle geliyor. Geçtiğimiz sene tanıtılan bu çipset, bünyesindeki Hyper Engine oyun motoru sayesinde akıcı oyun deneyimleri vadediyor.

Bu çipsete 4GB LPDDR4X RAM ve 64GB dahili depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart ile depolama miktarını artırabilirsiniz de.

Android 11 işletim sistemiyle gelen telefon, kolay bir kullanım sunuyor. Daha evvel bir Oppo telefon kullanmamış olsanız bile birkaç dakikada alışmanız olası.

OYUN PERFORMANSI

Telefonda zaten PUBG Online, ön yüklü olarak geliyor ve bu oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Biz ayrıca Call of Duty Mobile’ı da kurduk ve onu da sorunsuz olarak deneyimledik. Uzun süreli oyun deneyimleri sonucunda cihazda aşırı ısınma düzeyiyle de karşılaşmadık.

Oppo A55’nin arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi bulunuyor: 50+2+2MP. 50MP ana kameramız, iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Gece çekimleri için de gece modunu aktifleştirebilirsiniz. 2MP bokeh ve 2MP makro kameralar sayesinde de çekim seçenekleriniz artmış oluyor.

1080P 30FPS VİDEO ÇEKİMİ

Ön tarafa geldiğimizde ise, 16MP selfie kamerayı görüyoruz. Selfie fotoğraflar ve internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler için yeterli bir performansı olan bu kamera da 1080p 30FPS videolar çekmenize imkân tanıyor.

TEK ŞARJLA İKİ GÜNLÜK PERFORMANS

Bu pil, tek şarj ile yoğun kullanımda iki günü görebilmenizi sağlıyor, tabii hızlı şarj desteği de var. Ürün, 18w hızlı şarj teknolojisi sayesinde normale kıyasla daha kısa sürede şarj olabiliyor ve böylece işlerinizi kolaylaştırıyor.

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