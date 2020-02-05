Orta segmentin yeni oyuncusu MediaTek Helio G80 tanıtıldı

Yonga seti üreticisi olan MediaTek, bugün sürpriz bir şekilde orta segmentteki yeni oyuncusu olan Helio G80’i tanıttı. 2x Cortex-A75 2.0 GHz + GHz6x Cortex-A55 1.8 GHz işlemcilerinin oluşturduğu bu yonga seti TSMC’nin 12nm üretim süreci ile üretiliyor.

RAM konusunda maksimumda 8 GB RAM’e kadar destek veren bu yonga seti 16 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumunu da destekliyor. Tek kamerada ise 48 Megapiksele kadar destek sunduğunu belirtelim.

Ekran konusunda 2520 x 1080 çözünürlüğe ve 60 Hz tazeleme oranını destekleyen yonga setimiz 2160 x 1080 çözünürlüğünde video çekimi yapabiliyor.

Yonga setinin grafik biriminde ise ARM Mali-G52 yer alıyor. 5G desteği olmayan bu yonga setinde MediaTek’in oyunlar için geliştirdiği HyperEngine Game teknolojisi yer alıyor.

Linda Hamilton Sarah Connor rolünü bırakıyor



