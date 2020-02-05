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Orta segmentin yeni oyuncusu MediaTek Helio G80 tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

MediaTek’in Helio G80 yonga seti oyun odaklı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Orta segmentin yeni oyuncusu MediaTek Helio G80 tanıtıldı

Yonga seti üreticisi olan MediaTek, bugün sürpriz bir şekilde orta segmentteki yeni oyuncusu olan Helio G80’i tanıttı. 2x Cortex-A75 2.0 GHz + GHz6x Cortex-A55 1.8 GHz işlemcilerinin oluşturduğu bu yonga seti TSMC’nin 12nm üretim süreci ile üretiliyor.

RAM konusunda maksimumda 8 GB RAM’e kadar destek veren bu yonga seti 16 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumunu da destekliyor. Tek kamerada ise 48 Megapiksele kadar destek sunduğunu belirtelim.

Ekran konusunda 2520 x 1080 çözünürlüğe ve 60 Hz tazeleme oranını destekleyen yonga setimiz 2160 x 1080 çözünürlüğünde video çekimi yapabiliyor.

Yonga setinin grafik biriminde ise ARM Mali-G52 yer alıyor. 5G desteği olmayan bu yonga setinde MediaTek’in oyunlar için geliştirdiği HyperEngine Game teknolojisi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mediatek Helio G80 yonga seti

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