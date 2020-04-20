Orta şekerli 5G çözümü: Oppo Find x2 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo Find X2 serisi geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Amiral gemisi özelliklere sahip olan iki modele bugün üçüncü bir kardeş daha eklendi. Koronavirüs nedeniyle toplantılı bir tanıtım gerçekleştiremediğini düşündüğümüz Oppo, Oppo Find X2 Lite'ın resmen tanıtımını yaptı.

OPPO FİND X2 LİTE ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X2 Lite özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli OLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran maalesef ki 60 Hz yenileme hızına sahip. Telefonun kalbinde ise 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciyi 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı destekliyor. Find X2 Lite tüm gücünü 30W hızlı şarj destekli 4.025 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Find X2 Lite'ın kameralarına gelelim. Oppo Find X2 Lite arka tarafında dört adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kameralardan ilki 48 MP .çözünürlüğe sahip (f/1.7). Diğer kameralar ise sırasıyla 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP portre + 2 MP monkrom portre olarak görev alıyor. Monokrom portre kamerası bize eski Huawei modellerini anımsatıyor. Find X2 Lite'ın önünde ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

OPPO FİND X2 LİTE FİYATI

Oppo Find X2 Lite fiyatı 500 euro olarak belirlendi. Bu fiyatın, amiral gemisi olmayan orta seviyeli bir akıllı telefon için yüksek olduğunu söylemek gerek. Akıllı telefonun Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

